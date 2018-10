Dode in Scheveningen mogelijk slachtoffer van afrekening

Het gaat om de 31-jarige zoon van het echtpaar dat het riante appartement aan de kust van Scheveningen huurde. In criminele kringen wordt gezegd dat de familie in de coke zit. De vader zou op dit moment vastzitten, maar dat is niet bevestigd.



Het echtpaar huurde sinds een jaar of vier de woning. In die jaren waren ze voor de keurige bewoners uit het sjieke appartementsgebouw opvallende verschijningen, al zagen ze hen maar zelden. Als voorbeeld worden de auto’s genoemd. Die zouden poenerig zijn.



Snel nadat ze de woning hadden gehuurd verdween het naambordje van het bellentableau. De huurders zijn de enige uit het complex die dit hebben gedaan. Bij het huren van de woning maakte het paar gebruik van een makelaar. Zodoende zag de eigenaar van het complex Emile Gassler een van zijn huurders slechts een keer, bij het overhandigen van de sleutel.



Het echtpaar vertelde spaarzaam aan bewoners dat ze een autohandel hadden en veel in Spanje verbleven.



De zoon had een sleutel van het appartement. Zijn moeder zou hem gisteren aan het begin gevonden hebben. Zij zou sinds een aantal dagen terug in Nederland zijn.



