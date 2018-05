Dode in voortuin Smaragdhorst niet door misdrijf overleden

De politie wil niet uitweiden over de vraag of het om een ongeluk ging. ,,Dat is aan de familie om te onderzoeken.''



De overleden man lag in de voortuin en werd door raamzetters gevonden die er aan het werk zijn. Het lichaam werd gevonden voor een portiekflat en lag deels onder een bosje naast de ingang. De politie had een plaats delict afgezet. De omgeving is afgezet met zwarte schermen. De recherche deed onderzoek.



Omwonenden vermoedden dat het lichaam van een alleenstaande medebewoners is en dat het om een 'vreselijke tragedie' zou gaan.



