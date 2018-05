Dode in voortuin van portiek aan de Smaragdhorst gevonden

Russische handelaren bakkeleien over mogelijk miljoenen­schil­de­rij

29 mei Een schilderij dat nog verblijft bij restauratieatelier Redivivus in Wassenaar, is inzet geworden van een juridische strijd tussen twee Russische kunsthandelaars. Mogelijk is het kunstwerk geschilderd door de beroemde Russische schilder Kazimir Malevich (1879-1935). Dan is het tientallen miljoenen euro waard.