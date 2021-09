Dode man in parkje bij Lijnbaan is 56-jarige Hagenaar: mogelijk slachtoffer van misdrijf

Het lichaam van de man werd die nacht, even voor 00.30 uur, door de politie aangetroffen op een bankje langs de waterkant tegenover ziekenhuis HMC Westeinde. Kort daarvoor had iemand melding gemaakt van een gewond persoon. Bij aankomst van de hulpdiensten was de man al overleden . ,,Direct startte een team grootschalige opsporing (TGO) onder leiding van de officier van justitie een onderzoek naar het overlijden van de man”, legt de politie uit.

Getuigen

De doodsoorzaak is vooralsnog onduidelijk. De politie geeft aan een misdrijf niet uit te sluiten. Om meer te weten te komen over de kwestie is het rechercheteam specifiek op zoek naar mensen die tussen donderdagavond 20:30 uur en vrijdag 01:00 uur in de omgeving van het park aan de Lijnbaan, tegenover PsQ, iets gezien of gehoord hebben. ,,Ook als u tussen de genoemde tijdstippen in het parkje hebt gewandeld of gezeten, komt de politie graag met u in contact.”