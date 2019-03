Dode na meting koolmonoxide in Den Haag, twaalf mensen naar ziekenhuis

Een persoon is vanochtend overleden nadat er koolmonoxide was vrijgekomen in een woning aan de Weimarstraat in Den Haag. In totaal zijn twaalf personen naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is er koolmonoxide gemeten in woningen aan de Weimarstraat, in het stuk tussen de Beeklaan en de Regentesselaan. Mogelijk is de persoon overleden door koolmonoxidevergiftiging.

Naast de overleden persoon zijn er twaalf mensen, onder wie vier agenten, naar verschillende ziekenhuizen in de regio gebracht omdat er te hoge CO-waarden werden gemeten. Zij verkeren niet in kritieke toestand. Eerder sprak de politie van elf gewonden. De slachtoffers bevonden zich rondom de woning van de overledene. Of er ook koolmonoxide is vrijgekomen in onderliggende bedrijfspanden, weet de brandweer niet te zeggen.

Inmiddels heeft de brandweer de woningen geventileerd en is het CO-gevaar geweken. De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak en toedracht. De straat is afgezet voor verkeer, maar winkelende voetgangers kunnen zich wel in de straat begeven. De situatie trekt veel bekijks.

Sluipmoordenaar Koolmonoxide wordt ook wel een sluipmoordenaar genoemd. Koolmonoxide komt vrij r defecte geisers, kachels, slechte ventilatie of verstopte rookkanalen. Door slecht onderhoud of slechte ventilatie kan koolmonoxide zich verspreiden. Het reukloze gas wordt niet opgemerkt en de eerste lichamelijke symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken op een griepje: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Zonder ingrijpen kan dat leiden tot bewusteloosheid of erger.

