‘Dode tijdens 112-storing was oudere uit Poeldijk’

,,Uiteindelijk kwam er wel een melding binnen, en was er vrij snel politie ter plaatse”, vertelt hij. Redelijk snel kwam meer politie aangesneld, maar het duurde even voor een ‘rapid response’ verpleegkundige en een ambulance ter plaatse waren. De zorgverleners konden niet voorkomen dat de hartstilstand fataal werd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de zaak, net als enkele andere sterfgevallen tijdens de landelijke storing van het alarmnummer.

NL-alert

Iets over vijf uur ’s middags kwam de melding voor de ambulance binnen, blijkt uit een overzicht van alarmeringen. Dat was nog een uur voordat via een NL-alert een bericht naar mobiele telefoons werd verstuurd waarin werd opgeroepen om in geval van nood zelf naar een politiebureau of brandweerkazerne te gaan. Beide zijn overigens niet aanwezig in Poeldijk.