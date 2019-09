Dode vrouw (39) was moeder van twee kinderen: ‘Het is afschuwelijk’

Nog altijd staat een politieauto met agenten voor de flat aan de Hogezijde, waar zondagmiddag een 39-jarige vrouw dood is gevonden. ,,Dit is nog steeds een plaats delict en die moet worden bewaakt”, is het enige wat de politiemensen kwijt willen.

Want hoe de vrouw, gescheiden moeder van Marokkaanse afkomst met twee kinderen van naar schatting 16 en 7 jaar, om het leven is gekomen is nog onduidelijk. De verslagenheid op de Nutsschool Woonstede in Den Haag Zuid-West is er niet minder om. Beide kinderen van het slachtoffer hebben er op school gezeten. ,,Het is afschuwelijk”, zegt een intern begeleider van de school.

Gedag in het portiek

Over wat er is gebeurd tasten ook omwonenden in het duister. ,,Je kent elkaar alleen van gedag zeggen in het portiek. Ik heb zondag ook niets gehoord”, zegt een omwonende. Een ander heeft wel een lage stem ‘nee’ horen roepen. ,,En snel daarna kwam de politie.” Het ‘nee’ kan ook de wanhoopskreet zijn geweest van het familielid van het slachtoffer dat haar levenloos aantrof, realiseren de omwonenden zich.

Waar de kinderen zijn, weten zij ook niet. ,,De vader was nog wel in beeld, maar woonde hier niet. Misschien zijn ze bij hem opgevangen. Ik heb alleen gezien dat de oudste jongen is meegegaan met de politie. Hij was niet geboeid.”

Bekijk hieronder de videobeelden van zondag.