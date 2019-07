Dode vrouw (91) mogelijk slachtoffer nep-thuiszorgmedewerker

Dat blijkt uit onderzoek van de politie. De politie heeft aanwijzingen dat zij waarschijnlijk om het leven is gekomen door een misdrijf tussen dinsdagavond 7 mei en woensdagmorgen 8 mei. Die avond was de vrouw nog met een van haar dochters aan de telefoon toen er iemand aanbelde. Dat was iets na tienen. De persoon aan de deur zei van de thuiszorg te zijn, maar omdat de vrouw niemand ’s avonds verwachtte, stuurde ze de zogenaamde medewerker weg. Dat vertelde ze haar dochter vervolgens aan de telefoon. Of het om een man of vrouw ging, meldde ze niet. Ook is niet duidelijk of er meerdere mensen bij waren.