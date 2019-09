Dode vrouw gevonden op straat, verdachte aangehouden

Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen zondagochtend op de melding af maar concludeerden dat het slachtoffer was overleden. De recherche heeft inmiddels de straat afgeschermd met zwarte schermen en kon een verdachte aanhouden. Deze man is met bruine bewijszakken over de handen afgevoerd. Wat er zich precies heeft afgespeeld en of er sprake is van een misdrijf wordt nog onderzocht. De politie roept getuigen op zich te melden.