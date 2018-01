'Dode vrouw in stukken gevonden in Scheveningse yogastudio'

De politie met een onderzoek na een melding van een vermissing van een vrouw uit de Neptunusstraat.



Getuigen verklaren dat het lichaam gevonden is in een yogastudio in de Neptunusstraat. Het zou om de 30-jarige eigenaresse gaan, die een Russische achtergrond zou hebben. Er doen geruchten de ronde dat de vrouw in stukken gezaagd zou zijn. De politie kan dat nog niet bevestigen in het belang van het onderzoek.



Rond het middaguur is een persoon onder het bloed uit de woning gehaald, die vervolgens met een ambulance is meegenomen. Hij is aangehouden. Het gaat om de 40-jarige Hagenaar. De verwondingen die de man had, hebben volgens de politie niets met het misdrijf te maken.



Het zou om de partner van de eigenaresse gaan, aldus de buurtbewoners die de man herkend zouden hebben. Ze noemen het stel 'normaal', dat vaak in de buurt liep met hun hondje. Buren zouden het hondje, dat in de woning waar de dode werd aangetroffen, aanwezig was, hebben opgevangen.