Dodelijk ongeluk op Stadhouderslaan: Snorfietser (32) overleden na aanrijding met vrachtwagen

update | videoOp de kruising van de Stadhouderslaan met de Groot Hertoginnelaan in Den Haag is vanmiddag een ernstige aanrijding geweest. Een snorfietser kwam in aanrijding met een vrachtwagen. Het slachtoffer, een 32-jarige vrouw uit Den Haag overleed.

De HTM laat weten dat tram 16 richting Wateringen en bus 24 richting Station Mariahoeve omrijden. Haltes Groot Hertoginnelaan, Banstraat en Laan van Meerdervoort vervallen tijdelijk.

Omwonenden vragen zich hardop af hoe het mogelijk is dat enorme vrachtwagens door hun straat blijven rijden. Het is er zeker op dat stuk van de Groot Hertoginnelaan waar in het midden van de laan een tramhalte is, veel te smal voor zulk zwaar verkeer, vinden ze.

De vrachtwagen is in eerste instantie doorgereden, het kruispunt met de Groot Hertoginnelaan over naar de Koningin Emmakade. Daar worden rond de wagen inmiddels ook hekken geplaatst door de politie en wordt de vrachtwagen onderzocht op sporen.

In dezelfde buurt kwam in maart vorig jaar een 67-jarige fietsster om het leven. De vrouw werd op een kruising met de Stadhouderslaan aangereden door een vrachtwagen.

Na het dodelijke ongeluk kondigde verkeerswethouder Robert van Asten in deze krant aan dat vrachtwagens binnenkort worden geweerd op drukke schoolroutes in Den Haag. Het ongeluk op de Groot Hertoginnelaan was de vierde in twee jaar tijd waarbij een fietser overleed na een aanrijding met een vrachtwagen.

