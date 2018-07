Dodelijk ongeluk Wassenaar laat diepe indruk achter op inwoners

Video De Haagse meeuw heeft een imagopro­bleem

7:25 Meeuwen in de stad kampen met een imagoprobleem. Ze krijsen om vier uur ’s ochtends iedereen uit bed, ze molesteren vuilniszakken, vallen etende mensen op straat aan en schijten de waslijn onder. Het dier lijkt zijn leefterrein te verplaatsen van de kust naar het binnenland. Nu met het mooie weer iedereen buiten vertoeft en in meeuwenland de kuikens uitvliegen is de irritatie op zijn hoogst.