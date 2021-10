Dodelijke aanrijding heeft impact bij HTM: ‘Je stopt een tram van 58.000 kilo niet plotsklaps’

Het enige wat in dit soort gevallen rest, is een noodstop. Hoe lang de remweg is, hangt af van de omstandigheden. Ligt de rails op gras of asfalt? Hoe is het weer? ,,Plotsklaps een tram stoppen, gaat niet. Bij 25 km per uur is de remweg tussen de 5 en 30 meter”, vertelt Marijke Poppelier, woordvoerster van HTM.