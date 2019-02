‘Dodelijke steekpartij in slagerij was uit zelfverdediging’

M. (39) en het slachtoffer werkten beiden in de slagerij en kregen op 17 juli vorig jaar ruzie. Later die dag ging M. terug. Volgens de advocaat niet om wraak te nemen, maar om zijn salaris te halen.

M. zou er op dat moment in geluisd zijn. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe de eigenaar van de slagerij en het slachtoffer oefenden met het slaan met een aansteker in de hand om M. een lesje te leren. Ook zouden ze ervoor gezorgd hebben dat er geen klanten meer in de zaak waren. In de kleine keuken zou M. klappen hebben gehad en zich zo bedreigd hebben gevoeld dat hij uiteindelijk een van zijn belagers, Farid Boustani, neerstak. Die overleed niet veel later.