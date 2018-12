‘Dodelijke steekpartij was zelfverdediging’

Hagenaar Jerry van den B. (27) handelde uit zelfverdediging, toen hij zijn buurman op 16 september dit jaar in de Albardastraat doodstak. Dat vertelde zijn advocaat zojuist in de rechtbank. Een dossier ‘waar de alcohol werkelijk uitdruipt’, aldus de strafpleiter.

Jerry woonde nog maar een paar maanden in zijn woning aan de Albardastraat. Op zaterdag ontmoette hij zijn buurman voor het eerst. Ze maken een praatje en de kennismaking wordt verder voortgezet eerst in het huis van de buurman, later in het nieuwe woninkje van Jerry.

De alcohol vloeit rijkelijk - er wordt nog een bestelling bij de nachtslijter gedaan - en aan het einde van de avond sukkelt de 46-jarige buurman op de bank in slaap. Volgens Willem Korteling, advocaat van Jerry van den B., breekt dan het moment aan dat Jerry de buurman wakker maakt en vraagt naar zijn eigen huis te gaan. ,,Maar de buurman wordt wakker en reageert agressief, gewelddadig en dringt Jerry in een hoek‘’, aldus de strafpleiter. Jerry krijgt klappen, die door zijn bloedziekte meteen grote plekken op zijn huid vormen. Hij weet zich uit de hoek te wurmen, maar ziet dan de buurman met een mes op zich afkomen, gericht op zijn buik. Nog steeds volgens de lezing van Jerry en diens advocaat, volgt er een worsteling waarbij Jerry het mes weet te ontfutselen. Hij wil er mee het huis uit vluchten, maar wordt van achteren weer vastgepakt. ,,Er was voor hem die nacht geen uitweg meer.” Jerry steekt. De buurman overlijdt.

Afwachting

De raadsman vroeg de rechter Jerry in afwachting van zijn verdere proces vrij te laten. Daar ging de rechter niet in mee. Wat haar betreft staat het ‘nog lang niet vast’ dat de man uit zelfverdediging handelde. Resultaten van forensisch onderzoek moet nog binnenkomen. De enige man die het verhaal van de Hagenaar kan bevestigen, is die nacht overleden. Pas als volgend jaar de zaak inhoudelijk behandeld wordt, zal de rechter een oordeel vellen over wat er die nacht is voorgevallen.

Verder vreest de rechter voor recidivegevaar. Onderzoekers noemen hem een kwetsbaar persoon. Volgens Korteling omdat hij zwakbegaafd is en sprake is van flink alcoholgebruik. Hij leefde wel zelfstandig en had geen hulp.

Volgens Korteling zijn er aanwijzingen genoeg die het verhaal van Jerry ondersteunen. Zo appte hij nog voor politie op de stoep stond, naar familie en vertelde hen wat er die nacht was gebeurd. Zijn verklaring is sindsdien hetzelfde gebleven. Ook is op foto's van de woning te zien dat er een vechtpartij plaatsvond en had Jerry plekken waar hij zei dat hij geslagen was.

De buurt was na de dood van de 46-jarige Hagenaar in rep en roer. Zij zagen het fatale geweld als gevolg van het aantal verwarde personen in hun buurtje. De overleden buurman was een cliënt van zorgorganisatie Limor. Hij had een achtergrond met drankgebruik en een strafblad op het gebied van geweld en bedreigingen. In de buurt gaf hij volgens bewoners geen overlast.