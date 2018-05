Dodengebed voor slachtoffer brand escaleert: meerdere personen onwel

De herdenkingsbijeenkomst de werd gehouden in moskee El Mouhsinin en werd massaal bijgewoond door de Marokkaanse gemeenschap in Den Haag, met name door vrouwen. Een ooggetuige die aan de Stationsweg woont meldt dat het zo ontzettend druk was in de moskee dat op twee verdiepingen mensen tegen de ruiten aangedrukt werden.

Volgens de politie waren er vijf- tot zeshonderd mensen aanwezig. Nadat meerdere mensen flauwvielen rukten de hulpdiensten massaal uit. Zo'n tien ambulances, drie brandweerwagens en een traumahelikopter kwamen op het incident af. De straat werd afgezet met politielint zodat de hulpverleners goed hun werk konden doen. Hoeveel mensen precies onwel werden, is niet bekend.

Overmand door verdriet

Een woordvoerder van de politie vertelt dat aanvankelijk rekening gehouden werd met de mogelijkheid dat mensen onwel waren geworden door vrijgekomen koolmonoxide. Uit metingen van de brandweer bleek echter dat dit niet het geval was. Volgens de woordvoerder is het aannemelijk dat drukte en emoties ertoe leidden dat mensen onwel werden. Om vergelijkbare taferelen in de toekomst te voorkomen, heeft de brandweer vanavond met de beheerder van de moskee afgesproken dat er voortaan niet meer dan 250 mensen tegelijk aanwezig mogen zijn.

Één van de aanwezige vrouwen wijst ook naar de emoties van de aanwezigen als oorzaak van de onwelwordingen. De emoties waren van de gezichten van de aanwezigen af te lezen. ,,Ze werden overmand door verdriet.''

Kelder

De Marokkaanse vrouw raakte gisteren zwaargewond bij een brand in het appartementencomplex waarin zij woonde. Het vuur ontstond in de kelder, maar de oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Wel worden een ongeluk en een misdrijf uitgesloten. Vandaag meldde de politie dat de vrouw is overleden.