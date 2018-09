'Doe Eneco maar achter dichte deur'

Of de wethouder wilde reflecteren op het ontluisterende vonnis van de rechter over de gang van zaken bij energiebedrijf Eneco?, vroeg Robert Barker van de Partij voor de Dieren. Want ook de aandeelhoudende gemeenten,waaronder Den Haag, hadden onder uit de zak gekregen.



Nee dus. ,,We respecteren de uitspraak'', was alles wat wethouder Rachid Guernaoui erop te zeggen had.



Maar als de rechtbank nu concludeert dat de verkopende gemeenten, waaronder Den Haag, oneigenlijke druk hebben uitgeoefend om meer zeggenschap te krijgen over de verkoop? Dan vraagt dat toch om reflectie?, zo probeerde Barker nog eens.



Maar wethouder Guernaoui had er geen zin in. ,,We zullen het onderzoek, dat de Ondernemingskamer heeft gelast, moeten afwachten.''



Nee, wethouder Guernaoui van Groep de Mos wilde gistermiddag inde raadzaal van het stadhuis niet veel kwijt over de gang van zaken rond de verkoop van de (Haagse) Eneco-aandelen. ,,Er is geen sprake van vertraging. Alleen van een kans op vertraging'', zei hij over het door de rechter opgelegde onderzoek naar Eneco. En dat zal de Haagse duurzaamheidsambities, die moeten worden betaald uit de verwachte Eneco-opbrengst, niet in de weg zitten, zo luidde de boodschap. ,,We hebben de inkomsten pas ingeboekt voor 2020'', aldus Guernaoui.