Doe live mee met het Haags ‘coronadictei’ en win een trofee voor op de plee

INTERVIEW Tim Akkerman: ‘Ik ben de enige in de televisie­his­to­rie van The Passion die nét niet Jezus is geworden’

17:04 Op de vraag of we van een fikse domper mogen spreken, reageert Tim Akkerman met een langgerekt en overtuigend: ‘Jaaa!’. En hij vertelt over de bewondering die hij instinctief altijd al wel voelde voor Jezus, de man die hij zou gaan spelen in The Passion.