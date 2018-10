Doek valt voor Regentenkamer: ‘Ik blijf erin geloven’

Hoe voelt u zich deze dagen?

,,Het voelt als een echtscheiding tegen mijn zin. Een scheiding na een goed huwelijk van 28 jaar.‘’



Maar u zag het toch wel een klein beetje aankomen?

,,Nee, ik dacht steeds: de gemeente Den Haag komt wel met iets anders. En dat valt tegen. Alles wordt tegenwoordig verkocht. Is nieuw beleid. Er is geld nodig, krijg ik dan te horen. Voor huizen. Woningen zijn belangrijker dan cultuur. Wat je daar ook van vindt, voor mij is dat een bittere pil.‘’



Extra wrang is dat het programma nog nooit zo vol was.

,,Alle muzikanten die ooit in onze kerk hebben gepeeld, willen nog één keer terugkomen.‘’



Dus op 16 december is het echt afgelopen?

,,Een eerlijk antwoord? Ik denk het niet. Het is al de vijfde keer dat ik ergens opnieuw moest beginnen. We gaan door omdat we door moeten gaan. Daar blijf ik in geloven. Al is het maar omdat ik anders gek word.‘’



Kom op, u bent 77!

,,Wat wil je dan? Dat ik ga breien? Ik moet er niet aan denken. Het is zo heerlijk om al die muzikanten te zien opgroeien. Michael Varekamp heb ik hier als jochie op zijn trompet zien spelen. Moet je kijken waar hij nu staat!‘’



Veel decorspullen staan al te koop, zag ik.

,,Een nieuwe locatie zal nooit meer zo groot worden als deze kerk. Dus: kom allemaal hier halen en ruimhartig betalen. Dan kunnen wij ergens anders weer opnieuw beginnen.‘’



