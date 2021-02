Doel van 200.000 euro voor jonge tweeling van overleden agent Robin (30) na een dag behaald

video Muizen krioelen door Haagse bakkerij: ‘Overal lagen uitwerpse­len, ook op de broden zelf’

14:43 Broodjes met muizenkeutels en illegale werknemers. Er is een hoop mis bij twee Haagse bakkers. In één bakkerij bakte een werknemer broodjes terwijl hij geen verblijfspapieren of een werkvergunning had. In de andere bakkerij werden vooral muizen aangetroffen die genoten van de nog niet afgebakken broodjes.