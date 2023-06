Doelpuntloos gelijkspel tussen VVV-Venlo en ADO Den Haag in De Koel

Afschuw om dood vrouw en roep om maatrege­len tegen messenbe­zit: ‘Stad mag geen Chicago worden’

Dat in een supermarkt, ‘s ochtends net na zeven uur, tussen een ministerie en een universiteit in, zomaar een medewerker kon worden doodgestoken, roept afschuw op. Maar ook een oproep nu eens haast te maken met maatregelen om het messengeweld in Den Haag in te dammen.