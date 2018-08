Doet Den Haag het veilig? Studenten duiken Anticonceptiecamper in

Uit onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland blijkt dat vorig jaar één op de vijf jongeren jonger dan 25 jaar niet altijd anticonceptie of een andere betrouwbare methode gebruikt tijdens de seks. Onder hoogopgeleiden had één op de tien jonge mannen onveilige seks en één op de twintig jonge vrouwen. Bij losse contacten ligt dat percentage iets hoger: één op de vier jonge mannen gebruikt geen anticonceptie en dat geldt voor één op de tien jonge vrouwen.



Tijd dus om studenten bij te scholen, zo vonden Rutgers en de GGD. Om zoveel mogelijk studenten te bereiken rijden de instanties in een Anticonceptiecamper door Nederland en doen morgen ook Den Haag aan. Op het Lange Voorhout kunnen kakelverse studenten, die middenin hun introductietijd zitten, informatie krijgen over anticonceptie bij een deskundige. Er is informatie over hoe seks zich door de eeuwen heen ontwikkelde en studenten kunnen op ludieke wijze ‘het bed’ met iemand delen.



Morgen staat de Anticonceptiecamper om 15.00 uur tot 23.00 uur op het Lange Voorhout.



