Doet Den Haag misschien toch stiekem onderzoek naar moskeeën? ‘Helemaal klaar met wantrouwen’

Gemeente­raad wist niets van undercover onderzoe­ken in moskeeën: ‘Onze mond viel open’

23 oktober Zelfs de gemeenteraad was niet ingelicht over de undercover onderzoeken in Zoetermeerse moskeeën. De ene partij is daar verbaasd over, de ander vindt het volkomen normaal. ,,We hoeven toch niet alles te weten.”