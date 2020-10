Dokter Stef (23) is summa cum laude afgestudeerd, werkt in ziekenhuis én schrijft ‘eventjes’ een thriller

Met zijn levenslust en positieve uitstraling kan het niet anders dan dat Stef Bloem de gunfactor heeft bij alles wat hij aanpakt. En wát hij aanraakt, lijkt daarna direct in goud te veranderen. Een zondagskind met een zonnige kijk op het leven.



Zelfs de ernstige blessure aan zijn knie die hij opliep op z’n vijftiende in aanloop naar wat zomaar een professionele tenniscarrière had kunnen worden, heeft een positieve keerzijde. ,,De kans dat je echt doorbreekt is heel klein en je weet ook niet of je het dan nog leuk vindt als je de wereld een paar keer hebt over gereisd voor toernooien. Er kan in zo’n bestaan ook eenzaamheid schuilen.”