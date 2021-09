Dokter voor de ziel: Iemand met humor naar z’n sores laten kijken was een talent van Gilles

Cain Seedorf blij met nieuwe plek: ‘Aanvallen is een kwestie van het hart, verdedigen van het hoofd’

7:04 Als ADO Den Haag het vanavond tegen Jong PSV opneemt, is de kans groot dat de linkerflank van de Eindhovenaren veelvuldig met Cain Seedorf (21) te maken krijgt. Seedorf speelt pas sinds vorig jaar op de rechtsbackpositie, maar dat is er niet aan af te zien. Eerder was hij middenvelder of rechtsbuiten en bij het opkomen, wat hij graag doet, komt hem dat nog steeds goed van pas.