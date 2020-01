Dolce Amore is gezellig en eigen; geen voorspelbare horecatrends

Stakende leraren tuigen glazen klaslokaal op naast Tweede Kamer

13:43 Leraren én kinderen vragen in een pop-upklas bij het Binnenhof in Den Haag aandacht voor de problemen in het onderwijs. Terwijl de kwaliteit van het onderwijs snel achteruit gaat en het tekort aan onderwijspersoneel oploopt, hebben acties van leraren tot nu toe niet geleid tot concrete en structurele oplossingen.