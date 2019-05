Dolf de Vries: ‘Als ik door een ziekenhuis loop, is het nog steeds: ‘‘goedemorgen dokter’’

De afspraak voor een gesprek was gauw gemaakt. Bij hem thuis graag, zegt hij door de telefoon: ,,Het schijnt chiquer te zijn om in een restaurant af te spreken, maar dat opgeprikte gedoe hoeft van mij niet.'' Dus zitten we een paar dagen later in de huiskamer van zijn tussenwoning in het Benoordenhout. Waar Dolf de Vries (81) zich in zijn favoriete stoel onder het half geopende raam laat vallen en een sigaartje in de brand steekt.