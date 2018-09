Domburg was even het kunstzinnige hart van Europa

De Zeeuwse vlag wappert op het Gemeentemuseum Den Haag. Tot diep in het najaar ruiken we er de Walcherse kust en zetten we er een zonnebril op om het Zeeuwse licht te temperen. Aan Zee, zo heet de expositie. Aan de Walcherse kust, dat was ook een passende titel geweest. Met zeventig schilderijen van niemand minder dan Jan Toorop, Piet Mondriaan, Jacoba van Heemskerck en Ferdinand Hart Nibbrig.



We zien de duinen, de bomen, de stranden, de zeeën, de torens, de boerenkoppen. Walcheren een eeuw geleden, rond 1910. Het was de tijd dat de toen al grote Jan Toorop (1858-1928) zijn Zeeuwse zomers vierde in Domburg. Hij experimenteerde erop los met punten en vegen, maakte boer Pier Jilles onsterfelijk en schetste op het duin en in het achterland. Gegrepen door het katholicisme schilderde hij 'om er de geest van God in te vinden'.