Dominee wil de kerk uit en de stad in

Met een nieuwe dominee gaat de Christus Triumfatorkerk aan de Juliana van Stolberglaan in Den Haag de bakens verzetten: de kerk uit, de stad in!

De PKN-gemeente in Den Haag heeft de in Zoetermeer populaire predikant Jaap van den Akker aangetrokken. In september neemt hij de plaats in van twee vertrekkende parttimers. Van den Akker is in Zoetermeer bekend om zijn Top 2000-kerkdiensten die hij altijd aan het einde van het jaar houdt.

Van den Akker: ,,De kerk wil de focus verleggen van de zondagochtendvieringen naar veel meer momenten en manieren om God te ontmoeten: de kerk uit, de stad in! Bij mensen thuis, in het café, bij een picknick. Ik voel me daar bij thuis."

In Zoetermeer was hij 14 jaar lang predikant in de protestantse Ichthuskerk. In die 'jaren van lief en leed' heeft hij ontdekt dat deze aanpak met het opzoeken van mensen in de wijk, door de weeks, op de scholen en op hun werk effectief is. ,,Net als de Ichthuskerk wil de Christus Triumfatorkerk het kerkgebouw bij de tijd brengen. Dat geeft een enorme boost aan het gemeenteleven."

Voor de kerkgemeenschap in Den Haag heeft Van den Akker, in navolging van Zoetermeer, al een nieuw idee. ,,Samen met het Koninklijk Conservatorium wil ik een Top 2000 Goes Classics organiseren, als een soort Night of the Proms.''