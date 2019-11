Domino’s Pizza geeft lichtpunten cadeau, maar Voorschoten wil ze niet

,,Als je zo’n verrassingsactie uitvoert, weet je dat de reacties wisselend kunnen zijn. Toen we hoorden dat onze led-lantaarnpalen klachten opleverden, hebben we ze snel weer opgehaald’’, legt Marianne Kemps van Domino’s Pizza uit. Daarmee is de actie zeker niet mislukt, vindt ze. ,,Onze missie is om overal in het land fietspaden beter te verlichten, daar gaan we mee door. Zodra het donker wordt, stijgt het aantal overvallen op maaltijdbezorgers. En het gaat ons niet alleen maar om onze eigen mensen: ook andere weggebruikers hebben baat bij goed verlichte paden.’’