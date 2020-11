Donatie met emotionele waarde: overgebleven geld voor monument hond Batman naar dierenambulance

Een voorbijganger vond vorig jaar juni het kadaver van Batman op het Pieter Postmanpad. De pitbull was door zijn eigenaren aan een boom vastgebonden in het Wilhelminapark en overleefde het niet. De dood van Batman zorgde voor veel verontwaardiging bij hondenliefhebbers. Er werd een crowdfunding opgezet voor een gedenkmonument als herinnering aan Batman en om dierenmishandeling onder de aandacht te brengen. Dat gedenkmonument kwam er in september . Het overgebleven geld van de crowdfunding is nu dus aan Stichting Dierenambulance en Hospitaal Den Haag geschonken.

Dozen met kittens

Bij de dierenambulance zien ze overigens dat steeds meer mensen zich hard maken tegen dierenleed en actief meewerken om dieren in nood te helpen. Linette Eveleens: ,,Mensen bellen ons vaker en eerder dan bijvoorbeeld tien jaar geleden als zij een gewonde meeuw of een zwaan in nood zien. Dat is fijn, want als wij geen meldingen krijgen weten we ook niet waar we een dier in nood kunnen helpen. Helaas zien onze chauffeurs ook nog steeds veel verwaarloosde of gedumpte dieren. Ieder jaar vinden we meerdere dozen met pasgeboren kittens en voor alle gedumpte hanen hebben we zelfs een aparte campagne gevoerd.”