Doneeractie voor in Weimarstraat overleden Radek

Het levenloze lichaam van Jastrzebski werd afgelopen donderdag gevonden in een woning aan de Weimarstraat in Den Haag waar hij verbleef. Politieagenten die op de melding af kwamen, werden onwel vanwege het inademen van koolmonoxide. Toch heeft de politie nog geen officiële doodsoorzaak bekendgemaakt.



Radek, zoals hij werd genoemd, had geen uitvaartverzekering. Zijn familie is daarom een inzamelingsactie begonnen om voldoende geld op te halen om het lichaam naar Polen te kunnen brengen. Radek laat een moeder en een dochter achter in Polen.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!