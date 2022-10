Dood konijn met kooi en al gedumpt als grofvuil in Den Haag

Haagse voetbal­club kreeg er opeens dertien elftallen bij: ‘De zaterdagen zijn nu flink drukker’

Den Haag staat bekend als internationale stad aan zee, maar ook als expat-stad. En die expats moeten natuurlijk wel ergens voetballen. Onder meer bij IFC, de International Football Club. En die club is sinds deze zomer bij VUC op Het Kleine Loo neergestreken. ,,Er is hier dan ook zeven dagen per week leven in de brouwerij.”

