‘Dood neervallende’ milieuactivisten van Extinction Rebellion komen met Pasen weer naar Den Haag

Leden van Extinction Rebellion trokken eerder deze maand ook al de aandacht, toen zij op verschillende plekken in Nederland ‘ dood’ neervielen tijdens het luchtalarm. De actiegroep werd in 2018 opgericht in het Verenigd Koninkrijk om aandacht te vragen voor klimaatverandering en heeft inmiddels vertakkingen in 56 landen.

In Nederland staat Extinction Rebellion bekend om de harde acties. Zo vielen zij al eens de Amsterdamse raadzaal binnen , blokkeerden ze de auto van minister Van Nieuwenhuijzen bij Bodegraven en legden actievoerders in oktober het centrum van de hoofdstad plat, waarbij de politie 130 demonstranten arresteerde. De Haagse actie moet een vervolg worden op die laatste demonstratie, vertelt een woordvoerder. ,,Den Haag is natuurlijk toch het centrum van de macht, dus daar willen we aankloppen. Hoe en waar in Den Haag, dat weten we nog niet.”