Doodgestoken Bilal (20) kon geen kant op: hij werd vastgehouden tijdens de steekpartij

De populaire voetballer van HVV Laakkwartier raakte rond 18.45 uur die decemberavond betrokken bij een ruzie tussen meerdere personen, die eerder op de avond ontstond in de buurt van de Haagse Hogeschool. Zijn broer Volkan zei later in een video dat Bilal op de hoek van de Rijswijkseweg met de Goudriaankade in zijn buik werd gestoken omdat hij zijn neef te hulp schoot, die net daarvoor was beroofd. Omstanders probeerden nog te helpen maar dat mocht niet meer baten. De daders vluchtten de wijk Schipperskwartier in.