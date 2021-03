Doodgestoken Hagenaar (26) in druk Rijswijks park was willekeurig slachtoffer

video | update Man (26) in rug gestoken in park Julialaan­tje in Rijswijk, Hagenaar (21) opgepakt

19 februari In het park aan het Julialaantje in Rijswijk is donderdagmiddag een 26-jarige man neergestoken. Hij werd door toegesnelde ambulancemedewerkers behandeld aan zijn verwondingen en is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield later een 21-jarige Hagenaar aan.