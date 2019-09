Doodgestoken man probeerde ruzie bij Turkse begrafenis te sussen

Even vragen aan Therapeut wil mensen uit hun schulp halen met acteerwork­shop: ‘Iets teruggeven aan maatschap­pij’

15:44 Acteren om dichter bij jezelf te komen. Therapeut Terry Kruller von Nassau Dietz heeft samen met acteur Leon de Waas (bekend van Brim-stone) een therapeutische acteerworkshop ontwikkeld. De workshop heet Be brave to be free, reinforce yourself by acting en wordt gehouden in De Duinkerker, Deltaplein 409 in Kijkduin op 29 september.