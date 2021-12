‘Doodgewone mannen’ hadden 150 miljoen euro aan coke verstopt in deze loods

In de Dobbewijk in Voorschoten stikt het van de autodealers en -garages. Maar één van die bedrijfjes is wel heel bijzonder. De eigenaren van de garage zitten namelijk in de gevangenis. In hun bedrijf vond de politie een enorme hoeveelheid cocaïne, maar liefst 2000 kilo. Straatwaarde: 150 miljoen euro. De drugs zijn in beslag genomen en direct vernietigd. Het behoort tot een van de grootste drugsvangsten van de laatste jaren. Vorig jaar was een zelfde hoeveelheid aan coke dé recordvangst van het jaar 2020 in de Rotterdamse haven. Een plek waar veel vaker drugs worden aangetroffen. In Voorschoten is dit een zeldzaamheid.