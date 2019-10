Door baby komt stoel vrij voor Richard de Mos

De Mos, die in beeld is bij Justitie om het ritselen van vergunningen, neemt deze week ontslag als wethouder. Maandagavond kondigde hij aan dat hij terugkeert in de gemeenteraad als fractievoorzitter van de grootste partij van Den Haag. ,,Ik ga terugvechten’’, zei hij. ,,Zorgen dat we nog groter worden.’’ Hij mikt op 23 zetels bij de volgende verkiezingen, omdat hij daarmee dan de absolute meerderheid heeft in de raad.