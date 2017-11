Door beroerte getroffen Mart wint clubheldverkiezing

Mart Mank: Poeldijker en VV Verburcher in hart en nieren. 45 jaar lid en 40 jaar vrijwilliger bij de familieclub aan de Arckelweg. Vele uiteenlopende taken in zijn pakket waaronder: trainingen geven, organisatie voetbalkamp, maken teamfoto's, klaarmaken van de velden, verzorging en EHBO. De verkiezing tot Clubheld van de Amateursport 2017 van de editie AD Haagsche Courant had hij niet verwacht: ,,Maar ik ervaar het als een enorme steun in de rug."

Het is donderdagavond in het Sophia Revalidatiecentrum aan de Vrederustlaan. In de kamer van Mank op de derde etage zijn de muren behangen met kaarten. De meeste afzenders hebben zich er niet met een jantje-van-leiden vanaf gemaakt, maar de moeite genomen om er een uitgebreid verhaal op te schrijven. Eén opengeslagen exemplaar begint met: 'Lieve Mart, dat was even schrikken toen we het hoorden'. Aan de kast hangt een helderoranje shirt van VV Verburch met zijn naam erop. Plus het rugnummer vijf. ,,Eigenlijk zou dat een tien moeten zijn, want binnen de vereniging bekleedt hij een soort van vrije rol", zegt Pieter Batenburg.

Rustig

,,Naast zijn vaste werkzaamheden schuift Mart aan waar hij wil en geeft dingen aan die hij ziet. Op een rustige manier. Wanneer Mart iets zegt, weten mensen: daar heeft hij over nagedacht." Batenburg is technisch coördinator bij Verburch en doet het beheer van het sportpark. Normaal gesproken zien hij en Mart elkaar dagelijks. Na het medische misfortuin van Mank gebeurt dat nog steeds. Pieter regelt het bezoek en zorgt dat het gedoseerd komt. Mart mag nog niet te veel prikkels krijgen. In het kader van zijn revalidatie krijgt hij meerdere malen per dag therapie. Inmiddels kan hij zijn linkerarm en -voet weer bewegen en is hij weer in staat vanuit zijn rolstoel in een gewone stoel te gaan zitten. Sinds kort is hij de tweede fase ingegaan, werken richting zelfredzaamheid.

Ruim vier weken geleden was de gebeurtenis die zijn leven zo op zijn kop zette. Mart Mank: ,,Ik was thuis net bezig met wat werk voor Verburch toen ik voelde dat ik naar werd. Voor mijn gevoel was ik ook even 'weg' en had een verward gevoel. Merkte dat ik geen gevoel meer aan de linkerkant van mijn lichaam had. Wel had ik de tegenwoordigheid van geest de telefoon te pakken en 112 te bellen. Door mijn uitleg wisten ze meteen wat er aan de hand was."

Prognose

Na een week in het HagaZiekenhuis aan de Leyweg te hebben gelegen, is hij nu ruim drie weken in het Sophia. Voorlopig blijft dit zijn basis om te werken aan de terugkeer van de motoriek. Mank heeft een duidelijk beeld van hoe de komende periode eruit ziet: ,,Bij zo'n revalidatie zijn de eerste drie maanden cruciaal. In december is het mogelijk tot iets van een prognose te komen en na een jaar kunnen we de balans opmaken van wat, oneerbiedig gezegd, de schade is geweest. Maar vooralsnog blijft het lange en zware dagen maken.''

