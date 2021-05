Door corona waardeert Isa (17) de simpele dingen: ‘Of het ooit weer wordt zoals het was, weet ik niet’

Wat betekent voor jou simpel en gezellig?

„Met vrienden samen koken bijvoorbeeld. Laatst toen het mooi weer was, hebben we gebarbecued. Tijdens de avondklok was ik rond negen uur thuis, terwijl voorheen rond die tijd de avond pas begon. Je komt dan in een hele andere sfeer en bent met een veel grotere groep op stap, waardoor je bijna niet met elkaar kunt praten. Als je om zes uur ’s middags afspreekt met een kleiner groepje, lukt dat wel. Of het ooit weer wordt zoals het was, weet ik niet. We gaan het zien. Dat je elkaar weer mag knuffelen of dat ik mijn familie kan bezoeken, komt langzaam dichterbij.”