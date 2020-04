Door de coronacrisis worden de stamgasten dik, depressief maar óók creatief

Video Zuiderpark puilt uit: politie en handhavers grijpen in

19 april Ondanks de coronamaatregelen was het voor veel mensen met het mooie weer vandaag te verleidelijk om naar het Haagse Zuiderpark te gaan. Later op de middag werd het zo druk dat politie en handhavers genoodzaakt waren in te grijpen. Inmiddels keert de rust volgens de politie weer terug.