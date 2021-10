Door een blindedarmontsteking te veinzen ontsnapte Binnert de Beaufort uit Scheveningse gevangenis

‘Kerstmis in Scheveningen’ is de erfenis van De Beaufort. Een inkijk in het leven van de Scheveningse gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe hij terugkeert in eenzaamheid in zijn kille cel na een dag vol zware verhoren. Hoe de Duitse bezetter een verzetsstrijder probeert te breken, maar hij sterk blijft. Een getuigenis over mensen in gevangenschap die ondanks de barre leefomstandigheden hoop weten te vinden. Zijn verhalen zijn altijd levend gehouden door zijn familie. Onlangs is zelfs een vierde herdruk uitgebracht, met een nieuwe levensschets.