Door ‘eendenpoep’ duikt de Dwergbloem na 185 jaar weer op in dit natuurgebied

Welkom in de Kikkervalleien in Meijendel. Een gebied van kilometers lang en breed aan wilde natuur, onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen. Vol met duinheuvels, waterplassen en vele soorten planten. Een gebied dat voor de coronapandemie slechts een dag per jaar open ging voor publiek. Want deze hectares zijn voor de dieren. Specifiek voor de vogels die er broeden. Maar ook voor de boomkikkers die tegen de avondschemering tevoorschijn komen. Zo heeft iedereen hier een eigen plek om te genieten van de natuur.



Als landschapsecoloog Harrie van der Hagen over een hek is geklommen en even later middenin de vallei staat, kijkt hij om zich heen. Waar menig persoon hier gewoon wat gras en mos zou zien liggen, weet hij zo al veertig plantensoorten te herkennen. Hij hurkt, gaat met zijn handen door wat grasjes en pakt een roodkleurig takje vast. ,,Dit is de kruipwilg”, vertelt hij. ,,Wilgen worden meestal heel groot en hoog. Maar dit is de kleinste verhoute plant in het duin.”