Door eerste lockdown krijgen kinderen tandpasta van Voedselbank: ‘Probeer mijn steentje bij te dragen’

Vrouwen kiezen voor een mondkapje met tijger­print van Rijswijkse kleermaker

14 oktober Vandaag in de rubriek Golfbrekers: Feda Ahmadi. Geboren in Afghanistan. De nu Rijswijkse kleermaker maakt mondkapjes in verschillende modellen en in wel dertig kleuren. Feda heeft het er dezer dagen extra druk mee. Maar dat maakt hem niet uit. Hij vind het belangrijker dat ze worden gedragen. Zijn vrouw Nasima verkoopt ze in hun kledingreparatiewinkel.