Door gasexplosie getroffen gezin in één klap gehandicapt: ‘Waarom wij?’

Gehandicapt voor het leven en met meubels die zijn geschonken door collega's, proberen de slachtoffers van de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat verder te leven. Een moeilijke opgave, waarmee het tot die fatale zondag gelukkige gezin nooit rekening heeft gehouden. ,,Je denkt niet dat zoiets je ooit overkomt. Waarom wij?” In een exclusief interview vertellen de drie gezinsleden Ramgolam over hun ergste nachtmerrie. Ze hopen dat de onderzoeken naar de oorzaak van de gasexplosie, die deze of volgende week worden verwacht, duidelijkheid zullen geven.

Succes ermee

,,Maar we hebben al van een letselschade-advocaat gehoord dat als er geen schuldige wordt gevonden, we juridische stappen kunnen vergeten om de schade te verhalen", zegt moeder Asha Ramgolam. ,,Dan is het: succes ermee.”



Hun leven is hoe dan ook verwoest door de ernstige verwondingen die ze op de begane grond van het drie etages hoge appartementencomplex opliepen. Zoon Sharwin (28), die acht uur onder het puin bekneld heeft gelegen, heeft in de vele weken die hij in het ziekenhuis heeft doorgebracht zoveel pijn gehad, dat hij de artsen heeft voorgesteld zijn been te amputeren om van de pijn af te zijn. Ook zijn behandelende artsen dachten aanvankelijk in de richting van amputeren. Maar na 21 operaties was dat uiteindelijk toch niet nodig.



,,Maar mijn voet is gefixeerd doordat er een spier uit is gehaald. Ik zal daardoor nooit meer achter de vuilniswagen van Avalex kunnen aanrennen." Zijn werk was zijn lust en zijn leven.