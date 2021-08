Door gasexplosie verwoeste woning opgeknapt en te koop gezet

video Amare wil plek worden waar iedereen zich thuis voelt: ‘Moet voor iedereen gelijkwaar­dig toeganke­lijk zijn’

18 augustus In het derde weekeinde van november moet het gebeuren: het langverwachte openingsfestival van Amare. Volgende maand begint het nieuwe huis voor podiumkunsten aan het Spui al met proefdraaien. ,,We willen een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt, zeven dagen per week van negen uur ’s ochtends tot middernacht”, zegt directeur Jan Zoet.