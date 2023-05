Door kolkende stroom op Leyweg in 1987 zat een groot deel van Den Haag zonder water

indebuurt.nl Haagse weekend­tips: van klassieke Volkswa­gens tot opblaasba­re kunst

Na een weekje regen lijkt het erop dat we een droog weekend krijgen. Hét moment om bijvoorbeeld opblaasbare kunstwerken in het Haagse centrum te bekijken, of ga je richting Scheveningen voor bijzondere auto’s? Tijdens dit moederdagweekend is er in Den Haag weer genoeg te beleven. Bekijk hier onze uittips: