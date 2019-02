‘Door mijn strips begon ik mezelf beter te begrijpen’

‘We staan om de hoek bij stichting Anton Constandse, locatie De Regisseur. Ik ontwierp het logo op het raam en geef daar zo dadelijk schilderles aan een stuk of zeven mensen. Voor hen kom ik elke donderdag hier naartoe. Vanuit Nieuw Waldeck, op mijn fietsje. Op woensdagen ook, dan maken we om 12.00 uur soep. Daarna gaan we meestal wandelen.



Als ik thuis ben dan teken ik, een dagboek in stripvorm. Over vandaag zou ik schrijven dat ik journalisten van het AD heb ontmoet. Daar maak ik dan een tekening bij, met een vraag van jou en een antwoord van mij, snap je? Ik heb altijd getekend en geschilderd, sinds mijn twaalfde maak ik strips. Het is wel stoer dat er in 2016 een boek van mij is uitgegeven. Danny’s dagboek. Dat kun je bij Paagman bestellen.



Danny’s dagboek gaat over mijn leven tussen 2006 en 2010. In het begin van die tijd ging het niet zo goed. Ik had te veel hooi op mijn vork. Heel ambitieus schilderen, exposeren en mensen ontmoeten, terwijl ik eigenlijk een teruggetrokken jongen ben. Dat uitte zich in angstig gedrag. In het boek beschrijf ik hoe dat voelde en hoe gesprekken met anderen verliepen.



Ik zocht hulp. Ik sprak met een psycholoog en kreeg steun van Stichting Anton Constandse. Het duurde lang voordat ik er bovenop was, maar striptekenen hielp. Dan las ik de dag erna wat ik had gemaakt en begon ik mezelf beter te begrijpen. In die periode ging ik veel uit en kreeg ik een vriendin, verwikkelingen die ik ook heb beschreven in de strip. Sinds de afronding van Danny’s dagboek ben ik stabiel.



In die tijd wilde ik mijn boek zo graag uitgeven dat ik geen oog had voor mijn eigen kwetsbaarheid. Later besefte ik pas hoe open ik was geweest. Vrienden zeiden dat ze veel herkenden. Toen voelde die kwetsbaarheid opeens zo gek niet meer. Ik twijfel of ik een nieuwe strip zal maken. De eerste was interessant omdat ik door een moeilijke periode ging. Die is er nu niet, maar ik houd nog steeds een dagboek bij.”



Elke ochtend het nieuws uit de regio in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Den Haag, Delft, Westland of Zoetermeer!