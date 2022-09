Door muizenplaag geteisterde supermarkt in de Mall mag weer open: ‘Maatregelen zijn goed uitgevoerd’

Supermarkt Jumbo in Westfield Mall of the Netherlands gaat komende zaterdag weer open. De zaak moest afgelopen vrijdag noodgedwongen de deuren sluiten vanwege een muizenplaag. Dit gebeurde na een controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Of de muizen nu ook daadwerkelijk vertrokken zijn, is niet duidelijk. ,,Maar het is een goed teken dat we weer open mogen”, zegt een woordvoerster van Jumbo. ,,Wij geven verder geen toelichting op de controle. We hebben te horen gekregen dat we weer open mogen en daar zijn we heel blij mee.”

De Jumbo is de afgelopen dagen grondig schoongemaakt. Producten die aangetast waren, zijn weggegooid. Omdat de winkel nu vrij leeg is, duurt het ook weer even voordat alle schappen weer vol zijn. ,,Daarom gaan we ook pas zaterdag weer open”, legt diezelfde woordvoerster uit. ,,Hoe graag we ook eerder weer klanten zouden willen ontvangen, het heeft gewoon even tijd nodig.”

Ongedierte terugkerend probleem in Mall

Ongedierte lijkt een terugkerend probleem in het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland. Zo werd er in juli in een slabak van een Grieks restaurant een rat aangetroffen. Westfield Mall of the Netherlands is al meerdere keren om een reactie gevraagd, zeker ook omdat ondernemers in het winkelcentrum van mening zijn dat de Mall hierin verantwoordelijkheid moet nemen, maar heeft daar nog geen gehoor aan gegeven.

Een woordvoerder van de NVWA laat weten dat er maandag een herinspectie heeft plaatsgevonden. ,,De uitslag daarvan is aan het bedrijf gerapporteerd. Ik kan bevestigen dat de Jumbo weer open mag. Onze inspecteurs hebben namelijk vastgesteld dat de maatregelen op een goede manier zijn uitgevoerd.”

Zo zijn volgens de zegsman van de NVWA de schappen leeggehaald. Ook zijn de levensmiddelen waar muizen hun urine op kunnen achterlaten weggegooid. ,,Muizen zijn namelijk incontinent”, weet hij. ,,Verder is de zaak grondig schoongemaakt en zijn alle gaten en kieren gedicht. Bovendien zijn de muizen door een professioneel bedrijf bestreden.”

De supermarkt hoeft overigens niet op een nacontrole te rekenen. ,,Onze inspecteurs doen doorlopend inspecties door het hele land en zullen dat ook blijven doen. Maar het is niet zo dat de Jumbo in de Mall nu op een zwarte lijst of iets dergelijks komt te staan en dat wij ze in de gaten blijven houden.”

